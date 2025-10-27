recherche
Magazines

"C ce soir" lundi 27 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 325
"C ce soir" lundi 27 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 27 octobre 2025 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 27 octobre 2025 :

Zyed et Bouna 20 ans après  La banlieue a-t-elle changée ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Youssef Badr, magistrat.

Nadir Dendoune, écrivain.

Nora Hamadi, journaliste.

Jean-Marie Vilain, maire Les Centristes de Viry Châtillon.

Gwenaël Bourdon, journaliste au Parisien.

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 20:25
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 28 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 28 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

27 octobre 2025 - 20:33

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

27 octobre 2025 - 17:21

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par …

27 octobre 2025 - 14:12 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...