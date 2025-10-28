recherche
"Les maternelles XXL" mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mardi 28 octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mardi 28 octobre 2025 :

Accouchement : la sage-femme qui nous a sauvé la vie

Également au sommaire :

  • « Les profs », une BD à écouter…
  • Martin fait sa visite du 1er mois chez la pédiatre
  • À chaque âge, des aliments à éviter
  • Une maison d’assistantes maternelles en Breton !
  • Mon ado reste enfermé dans sa chambre
  • Uniforme à l’école : pour ou contre ?
  • Parents de jumeaux : la question qui bruisse !
  • Jeanne Cherhal : toutes les femmes de ma famille
  • Au supermarché avec mes 3 filles…
Suivez nous...