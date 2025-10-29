recherche
"Arnaques !" vendredi 31 octobre 2025 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 octobre 2025 125
"Arnaques !" vendredi 31 octobre 2025 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

Vendredi 31 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Julien Courbet présentera un numéro inédit du magazine "Arnaques !" dans lequel ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.

Présenté par Julien Courbet, le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets, mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Les cas traités dans ce numéro

Assurances : des milliers de Français arnaqués

C’est peut-être la plus vaste arnaque financière de ces dernières décennies. Prélèvements abusifs, ventes forcées, signatures falsifiées… la SFAM, spécialisée dans l’assurance de téléphones et ordinateurs, est accusée d’avoir piégé des milliers de clients. Préjudice estimé : 25 millions d’euros.

Impayés : quand les clients nous agressent

À Arnay-sous-Vitteaux, près de Dijon (Côte d’or), René, jeune garagiste de 33 ans, a réparé la voiture d’une cliente… qui refuse de payer. Le pire, c’est qu’elle aurait touché plus de 2 000 euros d’indemnisation de son assurance. Cette ardoise met en péril le garage de René.

Ces deux voisins se font la guerre depuis trois ans

Dans un village bourguignon, deux voisins se livrent une guerre ouverte depuis des années… pour une maison abandonnée. Injures, menaces, tensions, la situation dégénère à chaque rencontre. Hervé Pouchol, médiateur, va tenter l’impossible : réconcilier Alain et Albert.

