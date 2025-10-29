"Les maternelles XXL" mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 29 octobre 2025 :
Pas facile de devenir mère quand on a été enfant battue
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Les nouvelles aventures d’une guerrière intrépide
- Escalade : il n’y a pas d’âge pour grimper
- Mort inattendue du nourrisson : le lit des erreurs
- La sexualité expliquée aux ados (et à leurs parents)
- Faut-il rémunérer les tâches ménagères ?
- Clarisse Agbegnenou, une maman en or !
- Comment encourager les ados à apprendre une langue ?
- Ode aux premières fois.