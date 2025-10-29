recherche
Magazines

"C ce soir" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 octobre 2025 212
"C ce soir" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 29 octobre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 29 octobre 2025 :

Taxe Zucman  Nécessaire ou dangereuse ?

Les invités de Karim Rissouli :

Bruno Grandjean, président du groupe industriel REDEX.

Gabriel Zucman, économiste.

Rémi Godeau, rédacteur en chef de L'Opinion.

Alice Rochecouart, philosophe.

Dernière modification le mercredi, 29 octobre 2025 19:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

29 octobre 2025 - 17:01

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

29 octobre 2025 - 17:01

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

28 octobre 2025 - 13:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...