"Les maternelles XXL" jeudi 30 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire jeudi 30 octobre 2025 :
Je suis devenue mère à 52 ans
Les autres sujets traités dans l'émission :
- À la récré, les jouets se suivent et ne se ressemblent pas
- Le canicross, une passion familiale
- Positions d’accouchement : vous avez le choix
- Vive l’atelier motricité en famille !
- La maternité est un sport de combat
- Comment choisir une activité extra-scolaire ?
- Est-on obligé de jouer au parc avec nos enfants ?
- Les confidences d’une maman chanteuse
- Comment réussir la sortie au cinéma ?