"Les maternelles XXL" jeudi 30 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 100
Jeudi 30 octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire jeudi 30 octobre 2025 :

Je suis devenue mère à 52 ans

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • À la récré, les jouets se suivent et ne se ressemblent pas
  • Le canicross, une passion familiale
  • Positions d’accouchement : vous avez le choix
  • Vive l’atelier motricité en famille !
  • La maternité est un sport de combat
  • Comment choisir une activité extra-scolaire ?
  • Est-on obligé de jouer au parc avec nos enfants ?
  • Les confidences d’une maman chanteuse
  • Comment réussir la sortie au cinéma ?
Dernière modification le jeudi, 30 octobre 2025 16:19
