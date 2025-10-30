recherche
"C ce soir" jeudi 30 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 114
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 30 octobre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 30 octobre 2025 :

Réseaux sociaux  Une menace pour la démocratie ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Asma Mhalla, politologue.

Clara Chappaz, ex-ministre à l’Intelligence artificielle et au Numérique.

David Colon, historien.

Mathieu Slama, journaliste et essayiste.

Imane Bounouh, créatrice de contenu.
Suivez nous...