"C à vous" samedi 1er novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 1er novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Union des droites, état de la démocratie, défiance des Français envers les politiques…

Pierre Rosanvallon, historien et sociologue.

3 années de détention dans les geôles iraniennes

Benjamin Brière, ancien otage, pour son livre « Azadi - 1079 jours otage en République islamique d'Iran » chez Robert Laffont.

20:00 C à vous, la suite

Sheila, pour son album « À l’avenir ».

Rachid Benzine, pour le livre « L’homme qui lisait des livres », aux éditions Julliard.

Tibo InShape, pour le livre « Derrière la lumière », aux éditions Amphora.

Dans la Cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.