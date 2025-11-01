recherche
Magazines

"C à vous" samedi 1er novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 123
"C à vous" samedi 1er novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 1er novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 1er novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Union des droites, état de la démocratie, défiance des Français envers les politiques…

Pierre Rosanvallon, historien et sociologue.

3 années de détention dans les geôles iraniennes

Benjamin Brière, ancien otage, pour son livre « Azadi - 1079 jours otage en République islamique d'Iran » chez Robert Laffont.

20:00 C à vous, la suite

Sheila, pour son album « À l’avenir ».

Rachid Benzine, pour le livre « L’homme qui lisait des livres », aux éditions Julliard.

Tibo InShape, pour le livre « Derrière la lumière », aux éditions Amphora.

Dans la Cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.

Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 12:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Thalassa, aventures extrêmes&quot; en Namibie lundi 3 novembre 2025 sur France 5

"Thalassa, aventures extrêmes" en Namibie lundi 3 novembre 2025 sur France 5

01 novembre 2025 - 12:15

Sur le même thème...

&quot;Thalassa, aventures extrêmes&quot; en Namibie lundi 3 novembre 2025 sur France 5

"Thalassa, aventures extrêmes" en Namibie lundi 3 novembre 2025 sur France 5

01 novembre 2025 - 12:15

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa …

31 octobre 2025 - 21:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...