"Quotidien" lundi 3 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 novembre 2025 414
"Quotidien" lundi 3 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 3 novembre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 3 novembre 2025 :

Antoine Izambard et Pierre Gastineau pour leur livre « Les espions du Président » chez Albin Michel.

Jérôme Commandeur, pour le film « T'as pas changé » au cinéma le 5 novembre.
Suivez nous...