"C ce soir" lundi 3 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 novembre 2025 310
"C ce soir" lundi 3 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 3 novembre 2025 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 3 novembre 2025 :

Shein  La France doit-elle boycotter ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Magali Berdah, entrepreneuse.

Féris Barkat, co-fondateur de Banlieues Climat.

Jean-Laurent Cassely, essayiste.

Frédéric Denhez, journaliste, écrivain.

Agnès Pannier-Runacher, députée Renaissance du Pas-de-Calais.

Dernière modification le lundi, 03 novembre 2025 20:48
Suivez nous...