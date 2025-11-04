"Les maternelles XXL" mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mardi 4 novembre 2025 :
Depuis l’âge de 4 ans, je souffre de tocs !
Également au sommaire :
- Boulevard des Airs s’engage pour l’école !
- Une chanteuse d’Opéra au chevet des prémas
- L’appendicite, c’est grave docteur ?
- Les massages, le bonheur des bébés !
- Un roman puissant sur les violences faites aux femmes
- À table… les enfants et dans le calme svp !
- ChatGPT : le faux ami des parents
- Isabelle Carré : l’adolescence à fleur de peau
- La saison des poux est ouverte !