"Les maternelles XXL" mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 novembre 2025 197
"Les maternelles XXL" mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mardi 4 novembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mardi 4 novembre 2025 :

Depuis l’âge de 4 ans, je souffre de tocs !

Également au sommaire :

  • Boulevard des Airs s’engage pour l’école !
  • Une chanteuse d’Opéra au chevet des prémas
  • L’appendicite, c’est grave docteur ?
  • Les massages, le bonheur des bébés !
  • Un roman puissant sur les violences faites aux femmes
  • À table… les enfants et dans le calme svp !
  • ChatGPT : le faux ami des parents
  • Isabelle Carré : l’adolescence à fleur de peau
  • La saison des poux est ouverte !
Dernière modification le mardi, 04 novembre 2025 15:53
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
