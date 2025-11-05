"Les maternelles XXL" mercredi 5 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 5 novembre 2025 :
Ménopausée à 32 ans, j’ai pu devenir maman
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Vive la pâtisserie en famille !
- Minigolf, maxi plaisir
- Torsion testiculaire : attention danger !
- Et si on donnait leur chance à tous les enfants ?
- Comment faire le bon choix au supermarché ?
- Au secours, mon enfant est mauvais joueur !
- La tendance « clean girl », pas si propre…
- Histoire d’une transition joyeuse
- Dispute, mode d’emploi