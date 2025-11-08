"13h15 le samedi" : la première gardes aux urgences d'Ilona, ce 8 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 8 novembre 2025 sur France 2, la « Première garde » d'Ilona qui s'apprête à commencer ses premiers pas d'interne aux urgences d'un hôpital des Hauts-de-Seine.

"13h15 le samedi" a rencontré une étudiante au moment du point de bascule de ses choix professionnels : quand une vocation rencontre la réalité. Devenir médecin urgentiste, sauver des vies, être sur le fil des battements du cœur, c’est le métier dont Ilona, 24 ans, rêve depuis l’enfance.

Après sept années d’études, elle entame aujourd’hui son internat à l’hôpital Louis-Mourier, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. La jeune femme va passer de la théorie à la pratique : chaque diagnostic, chaque geste compte, elle a désormais la vie des autres entre ses mains.

Fin des études, premières gardes pendant 12 heures d’affilée, les urgences : les équipes du magazine ont suivi les premiers pas d’interne en médecine d’Ilona.

Finie la théorie, place à la pratique et aux responsabilités... qui donnent parfois le vertige.

Un reportage de Jean-Sébastien Desbordes avec Matthieu Martin et Anthony Santoro / Nania Films.