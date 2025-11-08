recherche
Magazines

"13h15 le samedi" : la première gardes aux urgences d'Ilona, ce 8 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 8 novembre 2025 461
"13h15 le samedi" : la première gardes aux urgences d'Ilona, ce 8 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 8 novembre 2025 sur France 2, la « Première garde » d'Ilona qui s'apprête à commencer ses premiers pas d'interne aux urgences d'un hôpital des Hauts-de-Seine. 

"13h15 le samedi" a rencontré une étudiante au moment du point de bascule de ses choix professionnels : quand une vocation rencontre la réalité. Devenir médecin urgentiste, sauver des vies, être sur le fil des battements du cœur, c’est le métier dont Ilona, 24 ans, rêve depuis l’enfance.

Après sept années d’études, elle entame aujourd’hui son internat à l’hôpital Louis-Mourier, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. La jeune femme va passer de la théorie à la pratique : chaque diagnostic, chaque geste compte, elle a désormais la vie des autres entre ses mains.

Fin des études, premières gardes pendant 12 heures d’affilée, les urgences : les équipes du magazine ont suivi les premiers pas d’interne en médecine d’Ilona.

Finie la théorie, place à la pratique et aux responsabilités... qui donnent parfois le vertige.

Un reportage de Jean-Sébastien Desbordes avec Matthieu Martin et Anthony Santoro / Nania Films.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

08 novembre 2025 - 17:00

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

08 novembre 2025 - 17:00

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 9 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

08 novembre 2025 - 15:32 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...