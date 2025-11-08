"Les carnets de Julie" sur les routes du Pays Cathare à revoir sur NOVO 19 dimanche 9 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène sur les routes du Pays Cathare.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu qui va sillonner les routes de France.

Julie organise un grand banquet à bord du train du Pays Cathare et du Fenouillèdes, en compagnie du chef David Prevel. Pour préparer ce repas, elle parcourt la région, des plages de la côte narbonnaise aux vignobles des Corbières, en passant par le canal du Midi, Carcassonne et les Pyrénées.

En chemin, elle rencontre des habitants passionnés qui lui transmettent leurs recettes : l’agneau du Minervois et des Corbières, le cassoulet et la tarte aux pignons de Josy, de Gruissan.