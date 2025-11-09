"Non élucidé" revient sur l'affaire Belluardo-Chide lundi 10 novembre 2025 sur T18

Lundi 10 novembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera un numéro de la collection documentaire “Non élucidé” consacré à l'affaire Belluardo-Chide, un double homicide d'une extrême violence.

Samedi 27 novembre 2004 au matin, une habitante de la rue de l'éventail au Mans s'inquiète. Elle n'a pas vu sortir sa voisine, Martine Chide, qui a pourtant l'habitude de faire ses courses tous les jours à la même heure. Elle sonne à la porte. Personne ne répond.

Prévenus, les policiers arrivent et font une macabre découverte. Martine Chide, professeur de français de 57 ans et son compagnon Yves Belluardo, acteur professionnel de 66 ans ont été sauvagement assassinés au premier étage de leur maison.

Ce double meurtre est une véritable énigme que les investigations aux multiples rebondissements tentent de résoudre.