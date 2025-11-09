recherche
Magazines

"Non élucidé" revient sur l'affaire Belluardo-Chide lundi 10 novembre 2025 sur T18

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 9 novembre 2025 176
"Non élucidé" revient sur l'affaire Belluardo-Chide lundi 10 novembre 2025 sur T18

Lundi 10 novembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera un numéro de la collection documentaire “Non élucidé” consacré à l'affaire Belluardo-Chide, un double homicide d'une extrême violence.

Samedi 27 novembre 2004 au matin, une habitante de la rue de l'éventail au Mans s'inquiète. Elle n'a pas vu sortir sa voisine, Martine Chide, qui a pourtant l'habitude de faire ses courses tous les jours à la même heure. Elle sonne à la porte. Personne ne répond.

Prévenus, les policiers arrivent et font une macabre découverte. Martine Chide, professeur de français de 57 ans et son compagnon Yves Belluardo, acteur professionnel de 66 ans ont été sauvagement assassinés au premier étage de leur maison.

Ce double meurtre est une véritable énigme que les investigations aux multiples rebondissements tentent de résoudre.

 

Dernière modification le dimanche, 09 novembre 2025 12:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 9 novembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 9 novembre 2025 sur France 2

09 novembre 2025 - 14:11

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte : La renaissance des bâtiments abandonnés&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur TF1

"Reportages découverte : La renaissance des bâtiments abandonnés" dimanche 9 novembre 2025 sur TF1

09 novembre 2025 - 13:07

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 9 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

08 novembre 2025 - 20:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...