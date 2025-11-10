"C dans l'air" lundi 10 novembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 10 novembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 10 novembre 2025, Caroline Roux recevra Cyril Dion, cinéaste, essayiste et militant écologiste. Son film "Demain", coréalisé avec Mélanie Laurent, ressort en salles 10 ans après. Il publie également « La lutte enchantée », aux éditions Actes Sud.

Du 10 au 21 novembre, 170 pays se réunissent à Belém au Brésil pour la Cop30. Ces Etats ont signé la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Comme un retour aux sources, car cette dernière avait déjà été adoptée au Brésil, à Rio de Janeiro, en 1992 lors du Sommet de la Terre. La COP-30 se tient dans un contexte difficile en raison du retrait américain de l’accord de Paris, des attaques contre le multilatéralisme et contre le consensus scientifique sur l’origine humaine du changement climatique.

Le but de cette Cop30 est de rendre plus concrète la lutte contre le changement climatique avec des propositions pour mettre fin à la déforestation d’ici 2030, accélérer la transition énergétique mondiale, et abandonner progressivement les combustibles fossiles, tout en essayant de l’inscrire dans une transition juste socialement. Lula, le président brésilien, l’appelle la « COP de la vérité », elle doit permettre d’évaluer la crédibilité des promesses.

Cyril Dion nous fera part de ses attentes quant à la Cop30, et à la "diplomatie du climat". « Les COP ne vont pas miraculeusement définir un nouvel agenda compatible avec les limites planétaires », a-t-il écrit dans une tribune au Monde aujourd'hui... Lui qui préfère "proposer les solutions pour ce nouveau monde", plutôt que de "rabâcher la catastrophe".

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste La Tribune Dimanche.

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste politique au Point.

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion - Institut de sondages IFOP.

Thierry Breton, ancien ministre des Finances et ancien commissaire européen.

Le thème de l'émission :

« Secret ». La mention est tamponnée en haut à gauche de la missive, datée du 6 avril 2024. Sur France 5, hier soir, #Cdanslair a dévoilé en exclusivité, dans le cadre du documentaire intitulé Dette, un scandale français ?, la lettre d’alerte sur la dérive des comptes publics envoyée par Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie et des Finances, au président de la République, Emmanuel Macron. Et son contenu est explosif.

Pointant une chute des recettes fiscales, le patron de Bercy y demandait des mesures d’économies pour limiter le déficit à 4,9 % en 2024. Ses recommandations n’avaient pas été suivies par le chef de l’État à l’époque. Le déficit public avait atteint 5,8 % du PIB cette année-là. Adressée deux mois avant les élections européennes, qui ont été suivies de la dissolution, Bruno Le Maire affirmait que, sans loi de finances rectificative, le gouvernement pourrait être accusé d’« insincérité ». « Nous risquons de nous faire accuser de cacher notre copie et des économies douloureuses pour le lendemain des élections européennes. »

« Nous ouvrirons immédiatement un contentieux avec toutes les oppositions », avait-il écrit, prévenant Emmanuel Macron que « toute stratégie d’évitement est vouée à l’échec ».

Questionné ce lundi sur franceinfo, l’actuel ministre de l’Économie, Roland Lescure, a déclaré qu’il n’avait jusque-là pas connaissance de cette lettre d’alerte de son prédécesseur. « Je me sens aussi responsable que lui et que tous les autres de la situation dans laquelle on est », a-t-il dit. « Il y a une omission d’État », a fustigé, le même jour, Éric Coquerel, président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, interrogé sur BFMTV.

« Rétrospectivement, ça veut dire que le budget qui était présenté était insincère », a-t-il ajouté. De son côté, le Rassemblement national dénonce « un scandale d’État ».

Ces révélations interviennent alors que le marathon budgétaire se poursuit à l’Assemblée nationale. Les députés examinent le projet de loi de financement de la Sécurité sociale : après avoir adopté samedi la partie recettes à une courte majorité, ils débattent désormais du volet dépenses, qui comprend l’article suspendant la réforme des retraites.

Sur le terrain, la grogne monte. Après les manifestations de la semaine dernière pour défendre le pouvoir d’achat des retraités, la Fédération nationale des médecins radiologues estime qu’environ 70 à 80 % de la profession est en grève ce lundi, pour protester contre les baisses tarifaires imposées par la CPAM.

Le secteur associatif tire lui aussi la sonnette d’alarme. Invité récemment de #Cdanslair, Benoît Hamon a alerté sur les coupes budgétaires massives que pourrait subir le monde associatif dans le projet de budget 2026.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.