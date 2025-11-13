Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 septembre 2025 sur France 5

Samedi 15 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous proposera de sillonner les Ardennes.

Bienvenue dans les Ardennes françaises, la « petite Sibérie » de l’Hexagone. Surnommée ainsi comme pour mieux souligner son isolement, les Ardennes ont souvent dans l’esprit collectif l’image d’un territoire dur, reculé, et qui a pu souffrir de son actualité. Et pourtant… Ce que l’on découvre en s’y aventurant est à mille lieues de ces clichés.

Parmi ses atouts, ce territoire cache une nature omniprésente : forêts profondes, vallées verdoyantes, rivières et lacs dessinent ses contours. Sillonner les Ardennes, c’est prendre le temps de découvrir une région discrète, à la fois sauvage et apaisante, un écrin préservé qui s’offre à ceux qui prennent le temps de s’y perdre.

Ismaël Khelifa part à la rencontre de cette région méconnue, pour mieux la révéler. Du bivouac au cœur du massif des Ardennes aux balades le long de la Meuse, en passant par la Voie verte qui contourne les plus beaux villages ardennais, il explore un département qui mise sur un tourisme de pleine nature. Mais ici, plus encore que les paysages, ce sont les rencontres qui frappent : celles d’Ardennais et d’Ardennaises chaleureux, passionnés, profondément attachés à leur terre. Car les Ardennes, c’est aussi une histoire forte et une culture bien vivante mise en lumière par ceux qui la façonnent.

Les Ardennes ne se dévoilent pas facilement. Il faut aller à leur rencontre, s’y immerger. Tout au long de son voyage, Ismaël cherche à comprendre ce territoire incompris, le lien presque viscéral qu'entretiennent les habitants avec lui. Il découvre une région de cœur, où l’accueil, la solidarité et l’enracinement prennent tout leur sens.

Qu’est-ce qui fait que les Ardennais restent si profondément attachés à leur terre ? Et si les Ardennes, trop souvent méconnues, étaient en réalité la destination idéale pour se reconnecter à l’essentiel ?

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera un second numéro : Echappées Belles - Madrid, le temps d'un week-end