"66 Minutes" dimanche 29 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Aspirateurs-laveurs : gadget ou vraie révolution ?

C’est la nouvelle star des foyers. L’aspirateur-laveur promet de faire gagner du temps et de remplacer plusieurs appareils en un seul. Résultat : le marché explose, avec plus de 100 marques et des prix allant de moins de 100 à plus de 1 000 euros.

Mais derrière ces promesses, les écarts sont énormes. Options gadgets, performances inégales, prix parfois multipliés par dix, difficile de s’y retrouver. Alors faut-il vraiment craquer ? Comment faire les bons choix et éviter les pièges.

Qui arrêtera le saboteur de villages ?

À Peltre et Chesny, en Moselle, un inconnu agit dans l’ombre depuis deux ans. Clous sur la route, pièges, dégradations, rien ne semble laissé au hasard. Les incidents se multiplient, la tension monte. Qui s’attaque ainsi aux habitants et surtout pourquoi ?

Un mystère inquiétant qui transforme peu à peu le quotidien en terrain miné. Excédés, certains habitants semblent désormais prêts à tout pour le coincer. Mais le saboteur leur file sans cesse entre les doigts.

Allergies : toujours plus tôt

Aérer son logement aux bonnes heures, se laver les cheveux le soir, éviter les sorties lors des pics ou encore suivre les alertes polliniques... ces gestes deviennent essentiels pour limiter l’exposition. Certains vont jusqu’au masque ou à la désensibilisation pour tenir sur la durée.

Car derrière ces précautions, une réalité : plus de vingt millions de Français sont touchés. Et avec le réchauffement climatique, les pollens arrivent de plus en plus tôt, parfois dès janvier, avec des saisons prolongées de deux à trois semaines.



Nouveaux squatteurs : ne tombez pas dans le panneau

Ils louent quelques jours, récupèrent les clés, et ne repartent jamais. En quelques heures, serrure changée, démarches lancées et votre bien devient inaccessible. Sans effraction, impossible d’agir rapidement : les procédures peuvent durer des mois, parfois des années. Pendant ce temps, les dettes explosent, jusqu’à des dizaines de milliers d’euros.

Pourtant, certains propriétaires sont bien décidés à pouvoir rentrer chez eux. Certains ont des solutions tout à fait légales, quand d’autres finissent devant les tribunaux.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Le village à la recherche de sa troisième étoile

À Vonnas, dans l’Ain, un village de 3 000 habitants attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ici, tout porte l’empreinte d’un homme : Georges Blanc.

En soixante ans, le chef a transformé ce territoire en un véritable empire gastronomique, étendu sur huit hectares, avec hôtels de luxe, restaurants, boutiques et plus de 250 salariés. Mais après plus de quarante ans avec trois étoiles Michelin, la chute est brutale : l’une d’elles s’est envolée. Un séisme pour cette maison d’excellence.

66 Minutes a pu entrer au cœur de cet univers unique, là où tout se joue désormais. Cuisine repensée, équipes remobilisées, lieux modernisés, rien n’est laissé au hasard pour reconquérir l’étoile perdue. Car à Vonnas, plus qu’un restaurant, c’est tout un village qui retient son souffle. Et pour Georges Blanc, le défi est immense : prouver que la légende peut encore écrire une nouvelle page.