"Non élucidé" revient sur l'affaire Yves Godard samedi 15 novembre 2025 sur T18

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 143
Samedi 15 novembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera un numéro de la collection documentaire “Non élucidé” consacré à l'affaire Yves Godard, l'une des affaires criminelles françaises les plus mystérieuses et médiatisées de la fin du XXe siècle.

Le 1er septembre 1999, le Dr Yves Godard, médecin à Caen, embarque à Saint-Malo sur son voilier loué, le Nick, avec ses deux enfants, Camille et Marius, pour une sortie en mer le long des côtes bretonnes. Marie-France Godard, son épouse, n'est pas vue à bord depuis le 31 août.

Le 5 septembre, le voilier n'est pas rendu à la location. L'annexe pneumatique du bateau est retrouvée à la dérive au large de Roscoff, contenant un blouson et le chéquier du Dr Godard.

L'enquête débute pour disparition inquiétante, puis évolue rapidement.

Des traces de sang de Marie-France Godard sont découvertes au domicile familial à Tilly-sur-Seulles (Calvados), notamment sur un mur et un lit, ainsi que dans l'évier de la salle de bain. Yves Godard devient alors le principal suspect dans l'assassinat potentiel de son épouse. Un avis de recherche international pour homicide volontaire est lancé.

Entre 2000 et 2008, divers effets personnels (cartes bancaires, papiers d'identité, chéquiers, sac à main de Marie-France) sont retrouvés, souvent par intermittence et au même endroit, le long des côtes bretonnes, soulevant l'hypothèse d'une mise en scène pour simuler un naufrage ou d'une piste financière / mafieuse.

Malgré 13 ans d'enquête intense, l'affaire n'a jamais pu être complètement élucidée.

Marie-France Godard et Marius Godard sont déclarés décédés en 2012.

Un non-lieu est prononcé le 14 septembre 2012, laissant derrière elle l'un des plus grands mystères criminels français.

Dernière modification le vendredi, 14 novembre 2025 09:46
Publié dans Magazines, Samedi
