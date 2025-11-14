"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 16 novembre 2025

Dimanche 16 novembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance, vice-présidente du MoDem.

12:00 Jordan Bardella, président du Rassemblement national, président du groupe Patriote au Parlement européen.

Au sommaire cette semaine :

Natalité en baisse, nombre de retraités en hausse : on pourrait n’y voir qu’un débat d’équilibrage comptable. Mais la politique est venue brouiller les lignes, révélant la complexité des alliances du moment. Pour suspendre la retraite à 64 ans, le RN a mêlé ses voix à celles du PS et de la macronie, tandis que les Insoumis votaient contre.

Que retiendront les Français de cette séquence dont l’issue reste incertaine ? Les socialistes y voient une demi-victoire, tout en sachant que le budget de la Sécurité sociale devra compenser le coût de cette suspension. Quant aux hausses d’impôts adoptées en première lecture, nul ne sait encore si elles survivront à la suite du parcours parlementaire.

Avec une "carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de L"Express.