"28 minutes" mercredi 19 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 19 novembre 2025
Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 19 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 19 novembre 2025 :

Enfant maltraitée, elle vient désormais en aide aux jeunes victimes de violence

Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant a été ratifiée à l’ONU. En France, 160.000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, selon la Ciivise, la Commission sur l’inceste et les violences faites aux enfants. Plusieurs associations demandent la création d’un ministère de l’enfance, une réforme de l’Aide sociale à l’enfance ou encore de rendre obligatoire la dénonciation des crimes et délits sexuels sur mineurs.

Emma Étienne, enfant maltraitée pendant des années puis placée en foyer, a créé l’association Speak !, à Dijon, pour accompagner les enfants en souffrance. Elle livre ses préconisations dans un livre : “Enfants sous silence. En finir avec le tabou des violences intrafamiliales” (éditions Payot).

La paix au Proche-Orient sur fond de business : vers un deal entre Trump et MBS ?

Lors d’une rencontre, le 18 novembre, entre Donald Trump et le prince saoudien, Mohammed ben Salmane, le président américain a disculpé son invité de toute responsabilité dans l’assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi en 2018, à Istanbul, par un commando d’agents venus d’Arabie Saoudite. Donald Trump a surtout en tête les nombreux “deals” à l’ordre du jour, notamment sur le volet sécuritaire. L’Arabie saoudite aimerait obtenir des garanties de la part des États-Unis en cas d’attaque du royaume. En échange, le président américain souhaite que l’Arabie saoudite rejoigne les accords d’Abraham, qui impliquent la reconnaissance de l’État d’Israël. Seul problème, les Saoudiens continuent à faire de la reconnaissance d’un État palestinien une condition préalable à toute normalisation avec les Israéliens.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de monsieur Perrier alors que la vente de ses fameuses bouteilles vertes sous l’appellation “eau minérale naturelle” n’a pas été suspendue par la justice.

Marie Bonnisseau nous emmène au Royaume-Uni où des coureurs de fond deviennent les proies d’une nouvelle forme de chasse à courre.

