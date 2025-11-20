"Ça commence aujourd'hui" jeudi 20 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Ces mères qui ne veulent pas remettre leur enfant à leur père incestueux
Faustine Bollaert reçoit dans ce numéro des mères courageuses, souvent seules face à l'institution judiciaire, qui se dressent comme un rempart inébranlable contre un danger qu'elles ont identifié, mais que le système peine parfois à reconnaître ou à sanctionner de manière adéquate.
15:05 Infanticides : c'est pour se venger que leur ex-compagnon a tué leur enfant
Ce numéro aborde un sujet sensible : l'assassinat d'enfants par d'ex-compagnons.
Le 29 octobre 2023, le mari de Lucile, gendarme, a tué leurs 3 filles avant de se suicider. Lucile avait décidé de demander le divorce le 15 février 2023... Ce qu’il n’a pas du tout accepté.
Mélanie a perdu sa fille, Louise, le 24 mars 2024. 1 an après, il était important pour elle de venir rendre hommage à sa fille. Louise a été assassinée par son père, avant qu’il ne se donne lui-même la mort.
Après plus de 15 ans de mariage, Séverine s'est séparée de son mari. Mais cette rupture a fait sombrer son ex dans une profonde dépression, et son état psychologique s’est dégradé au point qu’il veuille en finir : après avoir donné des somnifères à ses enfants, il a mis le feu à la maison pour se suicider avec eux.
Des témoignages forts pour éviter que de tels drames se reproduisent.