recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" jeudi 20 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 20 novembre 2025 139
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 20 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 20 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ces mères qui ne veulent pas remettre leur enfant à leur père incestueux

Faustine Bollaert reçoit dans ce numéro des mères courageuses, souvent seules face à l'institution judiciaire, qui se dressent comme un rempart inébranlable contre un danger qu'elles ont identifié, mais que le système peine parfois à reconnaître ou à sanctionner de manière adéquate.

15:05 Infanticides : c'est pour se venger que leur ex-compagnon a tué leur enfant

Ce numéro aborde un sujet sensible : l'assassinat d'enfants par d'ex-compagnons.

Le 29 octobre 2023, le mari de Lucile, gendarme, a tué leurs 3 filles avant de se suicider. Lucile avait décidé de demander le divorce le 15 février 2023... Ce qu’il n’a pas du tout accepté.

Mélanie a perdu sa fille, Louise, le 24 mars 2024. 1 an après, il était important pour elle de venir rendre hommage à sa fille. Louise a été assassinée par son père, avant qu’il ne se donne lui-même la mort.

Après plus de 15 ans de mariage, Séverine s'est séparée de son mari. Mais cette rupture a fait sombrer son ex dans une profonde dépression, et son état psychologique s’est dégradé au point qu’il veuille en finir : après avoir donné des somnifères à ses enfants, il a mis le feu à la maison pour se suicider avec eux.

Des témoignages forts pour éviter que de tels drames se reproduisent.

Dernière modification le jeudi, 20 novembre 2025 09:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les invités de &quot;Rendez-vous chez Cyril Lignac&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur M6

Les invités de "Rendez-vous chez Cyril Lignac" jeudi 20 novembre 2025 sur M6

20 novembre 2025 - 10:05

Sur le même thème...

&quot;L’Événement&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur France 2, sommaire et invités de Caroline Roux

"L’Événement" jeudi 20 novembre 2025 sur France 2, sommaire et invités de Caroline Roux

20 novembre 2025 - 09:54

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 23 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 23 novem…

19 novembre 2025 - 15:05 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...