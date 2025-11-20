recherche
"L’Événement" jeudi 20 novembre 2025 sur France 2, sommaire et invités de Caroline Roux

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 20 novembre 2025 111
"L’Événement" jeudi 20 novembre 2025 sur France 2, sommaire et invités de Caroline Roux

Ce jeudi 20 novembre, en direct après le Journal de 20H, France 2 proposera un nouveau numéro de l'émission politique, L’Événement présentée par Caroline Roux et consacrée à notre modèle social.

Alors que le gouvernement est engagé dans une course contre la montre pour faire adopter un budget, l’objectif de limiter les déficits pour ne pas accroître la dette semble de plus en plus difficile à atteindre. Avec la suspension de la réforme des retraites, plus que jamais la question du financement de l’Etat-providence se pose. Comment financer les retraites, le système de santé et les aides sociales ?

Est-ce la fin de ce que le ministre du Travail appelle la générosité ? Comment refonder notre modèle social ?

Les invités de Caroline Roux :

Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale,

Laurent Wauquiez, président du groupe Droite Républicaine à l’Assemblée nationale,

Sandrine Rousseau, députée Les écologistes de Paris,

Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme,

Clémence Guetté, vice-présidente LFI de l’Assemblée nationale .

Ils répondront aux questions de Caroline Roux et débattront avec des acteurs de la société civile.

En conséquence, les magazines de l'information, "Envoyé spécial", "Complément d'enquête" et "Nous, les Européens" initialement prévus seront diffusés jeudi 27 novembre 2025.

Publié dans Magazines
