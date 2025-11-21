"Ça commence aujourd'hui" vendredi 21 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 21 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Déni de grossesse : elles ont accouché sans avoir vu qu'elles étaient enceinte

Elles vivaient leur vie comme d’habitude… sans imaginer un seul instant qu’elles portaient la vie. Pas de ventre arrondi, pas de symptômes évidents, rien qui ne laissait présager l’inimaginable. Et pourtant, du jour au lendemain, leur existence a basculé.

Faustine Bollaert vous propose de découvrir l’histoire de ces femmes qui ont accouché sans savoir qu’elles étaient enceintes. Un phénomène méconnu, souvent incompris, qui bouleverse toutes celles qui y sont confrontées.

15:05 Troubles alimentaires : elles se battent pour que leur bébé parvienne à manger

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui se battent afin que leur bébé puisse s’alimenter malgré un trouble alimentaire.

Le 2ème enfant d’Amandine, Alonzo, grand prématuré, a souffert de troubles de l’oralité et a été nourri par sonde. Mais le cauchemar a recommencé avec le petit dernier, Thelyo, 9 mois, qui semble souffrir d’un sévère reflux gastro-œsophagien et qui refuse toute alimentation et doit être sondé.

Le fils d’Emilie souffre de troubles de l’oralité depuis sa naissance à cause d’un reflux gastro-œsophagien qui lui a brûlé l’œsophage. Le bébé a été hospitalisé et sondé durant 45 jours, quelques mois après sa naissance. Aujourd’hui, le petit garçon commence à avoir une alimentation presque normale.

Le fils de Mélissa souffre d’un trouble de l’oralité évolué en mérycisme. Durant 2 mois, le personnel médical ne la croyait pas et pensait que le problème venait d’elle. Ce n’est qu’en se rendant aux urgences d’un autre hôpital que le cas de son fils a finalement été pris au sérieux et qu’il a pu recevoir les soins dont il avait besoin.