"C dans l'air" vendredi 21 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 21 novembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste de La Tribune Dimanche.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L'Usine Nouvelle.

Sophie Fay, journaliste au Monde.

Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France.

Le thème de l'émission :

Énergie, commerces, taxes... Cet hiver qui va nous coûter cher

Une première mesure pour stopper l’afflux de produits provenant de Chine. L'Assemblée nationale a approuvé mercredi la mise en place d’une taxe de deux euros ciblant les « petits colis » d'une valeur inférieure à 150 euros d'origine extra-européenne. L’argent servira à financer les dispositifs pour contrôler ces produits.

La mesure a suscité de vifs débats, le Rassemblement national dénonçant une « taxe sur la consommation populaire et les classes moyennes », quand la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a défendu une « redevance » destinée à contrôler des produits souvent « dangereux ».

Ces discussions interviennent alors que la plateforme de commerce en ligne d’origine chinoise Shein est sous le feu des critiques, accusée de vendre de nombreux produits non-conformes et illicites.

Douze fédérations du commerce et de l'industrie française se sont unies « pour une action en justice contre Shein » pour dénoncer une « concurrence déloyale ». Ces « pratiques massives mettent en danger la sécurité des consommateurs, fragilisent nos entreprises, détruisent des emplois, et menacent la vitalité des territoires », assurent-elles.

Un exemple : créée en 2020 pendant le confinement, l'entreprise l'Atelier Textile Jurassien, située à Lons-le-Saunier (Jura), se retrouve aujourd’hui en grande difficulté financière. Pour tenter de redresser la barre, son président Matthieu Grosset avait lancé en juillet dernier un appel sur les réseaux sociaux. L'objectif : déclencher une prise de conscience. Consommer français, dit-il, c’est aussi favoriser l’emploi et les territoires.

Mais comment lutter contre la concurrence chinoise alors que nos industries sont dépendantes des terres rares ? Ces métaux possèdent aujourd'hui une importance stratégique au motif qu'elles entrent dans la fabrication d'aimants utiles pour la transition énergétique, l'industrie automobile ou encore l'industrie de l’armement. Une entreprise à Grenoble tente de résister en misant sur le recyclage. Elle compte sur le soutien de l’Etat et de l’Europe pour la soutenir dans cette initiative.

Quels outils pour réguler un géant du textile comme Shein ? Comment nos entreprises françaises peuvent résister face à la concurrence chinoise ? Quelles conséquences sur l’industrie française ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.