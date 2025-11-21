Les rencontres de 20h30 : « Anaïs Quemener, la course à la vie » vendredi 21 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 21 novembre sur France 2, « Anaïs, la course à la vie », le portrait d'Anaïs Quemener, une femme de 34 ans qui est à la fois championne de France de marathon et une survivante du cancer du sein.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Anaïs, la course à la vie

C’est l’histoire d’une résilience, presque d’une renaissance, celle d’Anaïs Quemener, 34 ans, championne de France de marathon et miraculée d’un cancer du sein. Une coureuse qui incarne, pour une toute une génération de jeunes sportives, la persévérance, la reconstruction, la soif de vivre ; et qui entend désormais tracer son chemin vers les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

Aujourd’hui en rémission, l’athlète de haut niveau, jeune maman d’un petit garçon, sait qu’elle peut compter sur sa famille pour atteindre son but, notamment sur son père qui l’entraîne depuis le plus jeune âge.

Pour "Les rencontres de 20h30", la marathonienne raconte comment elle a fait face à la maladie avec détermination.

Un portrait signé Mallory Ahounou, Benjamine Jeunehomme et Alexandru Sechilariu.