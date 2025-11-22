recherche
"Reportages découverte" : Lille l'extravagante samedi 22 novembre sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025 194
"Reportages découverte" : Lille l'extravagante samedi 22 novembre sur TF1

Samedi 22 novembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Lille l'extravagante » un document inédit réalisé par Clémence Bragard.

Avec plus d’un million d’habitants, Lille s’est forgée une réputation de fêtarde à la nuit tombée. Du quartier de Wazemmes où s’enchaînent les bars, en passant par la Grand-Place et le Vieux-Lille, la ville révèle toute son originalité. Entre fêtes et mystères, elle regorge de personnages hauts en couleur. Du coucher du soleil au lever du jour, nous vivrons au rythme de ces oiseaux de nuit lillois.

À Wazemmes, Monique, 71 ans, est une institution des nuits Lilloises. Elle dirige le bar « Le Cheval Blanc ». Chaque année, elle organise un bal géant pour 2 500 personnes, montant même sur son cheval en bois de plus de 3 mètres pour lancer les festivités. Une nuit qui pourrait la consacrer reine des soirées lilloises.

Philippe et Gwladys sont enquêteurs du paranormal. Pour eux, la nuit est l’occasion de traquer les fantômes et lieux hantés de la ville. Leur prochaine mission les mène dans un ancien fort militaire du XIXe siècle, pour un moment de frisson garanti.

Dans les rues, la police secours veille sans relâche. Maxime, Sarah et Arthur patrouillent de 18h à 6h, intervenant sur des violences domestiques ou des débordements de fêtards. Chaque nuit réserve son lot de surprises et de danger.

La brasserie « La Chicorée », près de la Grand-Place, est une icône. Raphaël et son équipe se préparent à la Grande Braderie. Toute la nuit, ils devront servir plusieurs centaines de couverts.

Enfin, Myriam, surnommée Mimi la frite, tient l’une des dernières baraques à frites de la ville, ouverte tard pour nourrir les fêtards. En quelques années, elle a su faire de sa baraque à frite un lieu incontournable des nuits Lilloises… Vous allez comprendre pourquoi.

