"13h15 le samedi" rencontre Valéria Milewski, biographe hospitalière, samedi 22 novembre sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 22 novembre 2025, « Histoires de vie » une rencontre avec Valéria Milewski, une biographe hospitalière qui recueille les mots des malades en fin de vie pour en réaliser des récits parfois bouleversants.

Se raconter, révéler les moments forts de sa vie et, pourquoi pas, ses secrets pour les transmettre à ceux qui restent… Quand la vie s’échappe, laisser une trace à ceux qu’on aime. Les biographes hospitaliers offrent la possibilité aux personnes gravement malades ou en fin de vie de transmettre leur histoire à leurs proches sous la forme d’un livre. Un métier méconnu qui est un vrai soin de support, destiné à apaiser les malades et apporter à leurs familles des paroles de consolation.

"13h15 le samedi" a rencontré une de ces passeuses de mots au centre hospitalier de Chartres. Au chevet des patients atteints de pathologies très graves, Valéria Milewski, docteur en sciences du langage, recueille les récits de vies des malades et insuffle beaucoup de joie dans le service oncologie hématologie de l’hôpital.

Cette cinquantenaire joyeuse et dynamique a été à l'initiative de cette nouvelle profession en 2007. L'équipe soignante, convaincue de ses bienfaits, l'a complètement intégrée et propose désormais la biographie comme un soin de support.

Ailleurs en France, d’autres hôpitaux recourent à des biographes hospitaliers.

Un document signé Florence Helleux avec Frédéric Capron et Smaïn-Morgan Behadj-Tahar / Auxyma.