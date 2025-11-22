"Au bout de l'enquête" samedi 22 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait".

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Abdelkamal Benbara

En janvier 2003, le corps du député algérien Abdelkamal Benbara est retrouvé dans le coffre de sa voiture à Paris. De l'enquête au procès, retour sur cette affaire.

15.00 • Affaire Agnès Marin, un loup dans la bergerie

C’est un établissement scolaire modèle. Le lycée Cévenol, perdu quelque part en Auvergne. Un havre de paix et d’éducation alternative qui prône des valeurs de respect, de liberté, d’intégration.

Mais ce 16 novembre 2011 une interne manque à l’appel. Agnès Marin, 13 ans, a disparu. Que lui est-il arrivé ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre dans les forêts qui bordent la ville du Chambon-sur-sur-Lignon ? Une dispute avec un ou une camarade aurait-elle mal tourné ?

L’enquête des gendarmes va rapidement s’orienter vers la piste criminelle. Et mettre au jour un drame qui aurait pu, qui aurait dû même, être évité.

Un film d'Hélène Gautier.

16.00 • Affaire Louis Poirson : colères meurtrières

Le 2 septembre 1995, les corps de Monique Villain et de sa fille Jeanine sont retrouvés dans un pré de Pacy-sur-Eure. Des années plus tard, un tailleur de pierre avoue le meurtre.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.