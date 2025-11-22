"Les Rencontres du Papotin" avec Pierre Niney samedi 22 novembre sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 22 novembre 2025 à 20:30 pour une interview sans filtre du comédien Pierre Niney.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Pierre Niney face à la rédaction du Papotin

Acteur talentueux et charismatique, Pierre Niney s'est imposé comme l'une des figures majeures du cinéma français, alternant rôles intenses et comédies populaires avec la même justesse.

Récompensé par un César pour Yves Saint Laurent, il séduit par son exigence, son humour et sa curiosité.

Dans ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, Pierre Niney s'est prêté à un échange à la fois joyeux et profond avec la rédaction du journal atypique.

Une interview sans filtre, car on peut tout dire au Papotin !