"C dans l'air" samedi 22 novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 22 novembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 22 novembre 2025, Aurélie Casse reçoit Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Gallagher Fenwick reviendra sur l'ultimatum posé par les États-Unis à l'Ukraine pour accepter le nouveau plan de paix américain, déséquilibré au profit de la Russie.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Philippe Corbé, journaliste, spécialiste des États-Unis.

Corentin Sellin, historien spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour Les Jours.

Marjorie Paillon, journaliste spécialiste de la vie politique américaine.

Christine Ockrent, journaliste, spécialiste des affaires étrangères sur France Culture.

Le thème de l'émission :

L'affaire Epstein peut-elle coûter cher à Donald Trump ?

