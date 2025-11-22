"Appels d'urgence" : Interventions à risques pour la police de Grenoble sur TFX lundi 24 novembre

Lundi 24 novembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Flagrants délits et courses-poursuites : interventions à risques pour la police de Grenoble ».

A Grenoble, la police réalise près d’une centaine d’interventions par jour. Cambriolages, règlements de compte et luttes contre les dealers, toutes les unités sont régulièrement confrontées à des situations extrêmement tendues.

Et l’infraction qui ne cesse d’exploser, ce sont les refus d’obtempérer : il y en a eu 270 à Grenoble l’année dernière. De plus en plus, ce ne sont pas des délinquants chevronnés, mais des citoyens ordinaires, prêts à prendre tous les risques pour échapper à de simples infractions routières.

Pendant 2 mois, de jour comme de nuit, les équipes d’"Appels d’Urgence" ont partagé le quotidien de ces policiers, dans la lutte contre la délinquance.