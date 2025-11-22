recherche
Magazines

"Appels d'urgence" : Interventions à risques pour la police de Grenoble sur TFX lundi 24 novembre

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025 150
"Appels d'urgence" : Interventions à risques pour la police de Grenoble sur TFX lundi 24 novembre

Lundi 24 novembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Flagrants délits et courses-poursuites : interventions à risques pour la police de Grenoble ».

A Grenoble, la police réalise près d’une centaine d’interventions par jour. Cambriolages, règlements de compte et luttes contre les dealers, toutes les unités sont régulièrement confrontées à des situations extrêmement tendues.

Et l’infraction qui ne cesse d’exploser, ce sont les refus d’obtempérer : il y en a eu 270 à Grenoble l’année dernière. De plus en plus, ce ne sont pas des délinquants chevronnés, mais des citoyens ordinaires, prêts à prendre tous les risques pour échapper à de simples infractions routières.

Pendant 2 mois, de jour comme de nuit, les équipes d’"Appels d’Urgence" ont partagé le quotidien de ces policiers, dans la lutte contre la délinquance.

Dernière modification le samedi, 22 novembre 2025 15:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 23 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 23 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

22 novembre 2025 - 15:39

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 23 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 23 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

22 novembre 2025 - 15:39

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 23 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 23 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

22 novembre 2025 - 15:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...