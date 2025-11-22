"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Ferrari 360 Modena sur RMC Découverte lundi 24 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 12ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Ferrari 360 Modena.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x12 • Ferrari 360 Modena

Gerry se fait plaisir avec une sportive de légende : la Ferrari 360 Modena. Produite de 1999 à 2005, elle incarne l’ADN Ferrari dans toute sa splendeur : un V8 3.6 de 400 chevaux, capable d’abattre le 0 à 100 en 4,5 secondes et de filer à 295 km/h. Son design iconique signé Pininfarina, sculpté par 5 400 heures en soufflerie, fait d’elle l’une des Ferrari les plus désirables, alliant performance brute et polyvalence.

Mais pour viser une revente autour de 90 000 €, l’exemplaire déniché par Gerry va demander une attention XXL. Au programme : distribution complète, remplacement de l’embrayage, optimisation de l’admission d’air, réparation du levier de marche arrière, bas de caisse en fibre à refaire…

Un chantier de haute voltige pour Aurélien, car sur une Ferrari, la moindre fausse note peut transformer ce rêve italien en cauchemar bien réel.