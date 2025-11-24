recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 24 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 24 novembre 2025
Ce lundi 17 novembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Semaine spéciale « Justice »

C'est le retour de notre semaine spéciale justice ! Affaire hors norme, usurpation d'identité, prison, violences et héritage.

15:05 Cambriolage : ils ont eu la peur de leur vie

Le home-jacking désigne un vol commis, de jour comme de nuit, au sein d’un domicile et en présence de ses occupants. Ils sont 515 à avoir été relatés aux autorités en 2023, un phénomène en hausse de 8% par rapport à 2022.

Ces dernières années, de nombreux cas ont été médiatisés avec l’augmentation de victimes célèbres, comme l’influenceuse Kim Kardashian ou encore l’animateur Bruno Guillon, permettant d’alerter sur ces cambriolages souvent accompagnés de violence.

Il y a 8 ans, Rhizlaine et sa famille ont vécu un home-jacking. Un dimanche soir, 3 hommes cagoulés et armés se sont introduits dans leur domicile, les violentant et les ligotant.

Maude a été victime d’un vol à main armée dans son jardin, alors qu’elle s'apprêtait à monter dans sa voiture. Ses agresseurs l’ont menacée à l’aide d’un couteau avant de ligoter dans sa maison à la recherche d’objets de valeur.

Alors qu’il rentrait chez lui après une promenade tardive, Emmanuel a fait face à deux faux gendarmes qui lui ont tendu une embuscade pour pénétrer chez lui.

Dernière modification le lundi, 24 novembre 2025 08:50
Magazines
Suivez nous...