"Enquêtes criminelles - Énéa, 18 ans, empoisonnée par sa mère ?" mercredi 26 novembre sur W9

Mercredi 26 novembre 2025 à 21:25, Nathalie Renoux et Michel Mary présenteront sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquêtes Criminelles" qui sera consacré à l’affaire Énéa Reverdy.

Ancien handballeur professionnel, Yannick Reverdy a connu la gloire. Mais en 2019, il a subi la pire des épreuves qu’un homme peut endurer : Énéa, sa fille aînée, est morte à l’âge de 18 ans. Plus insoutenable encore, la meurtrière présumée serait son ex-femme, la propre mère de l’adolescente ! Pour Enquêtes Criminelles, il accepte de raconter sa déchirante histoire.

Le 19 novembre 2019, Énéa décède à l'hôpital de Dax (Landes) six jours après avoir été admise pour de violentes convulsions. À première vue, elle semble avoir mis fin à ses jours. Les analyses toxicologiques révèlent en effet une absorption massive de propranolol, un médicament qui, à trop forte dose, peut provoquer un arrêt cardiaque. Et puis la jeune femme serait dépressive ; c'est en tout cas ce que prétend Maylis Daubon, sa mère.

Seulement, les policiers ne retrouvent ni lettre d’adieu, ni plaquette de cachets, ni le téléphone dont l’adolescente ne se séparait pourtant jamais. En fait, derrière ce suicide apparent se cacherait une terrible machination. Mythomane et manipulatrice, Maylis Daubon aurait rendu sa fille malade pour attirer l'attention. On appelle cela le "syndrome de Münchhausen par procuration". En deux ans, elle aurait conduit Énéa chez 32 médecins différents afin de lui faire prescrire des médicaments ! Et ce n'est pas tout : les enquêteurs soupçonnent Maylis Daubon d'avoir aussi tenté d'empoisonner Luan, sa fille cadette âgée de 16 ans !

Bien avant ces faits, dès sa séparation avec Maylis Daubon en 2009, Yannick Reverdy décide d’alerter la justice sur les dangers encourus par ses filles. Les services sociaux ont beau pointer de possibles mauvais traitements, rien n’y fait : Maylis Daubon conserve à chaque fois la garde de ses filles... Jusqu'au drame qui vaut à la mère de famille d'être aujourd'hui mise en examen et placée en détention provisoire dans l'attente de son procès.

Maylis Daubon doit être jugée courant 2025 devant la Cour d’assises de Mont-de-Marsan. Pour empoisonnement, assassinat et tentative d’assassinat, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans la seconde partie de l’émission, Enquêtes Criminelles s’intéressera à une autre affaire de parents toxiques. Le 7 octobre 2014, un homme entre dans un garage automobile en Normandie. Il exécute froidement le patron Frédéric Piard, et une de ses employées, Virginie Mannechez. L'homme est le compagnon de Virginie. S'agit-il d'un drame passionnel ? En réalité, l’histoire est bien plus troublante. Denis Mannechez n’est pas seulement le compagnon de Virginie, c’est aussi son père biologique !