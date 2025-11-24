recherche
Sommaire de "Ça se discute" mercredi 26 novembre 2025 sur RMC Life avec Estelle Denis

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 24 novembre 2025
Mercredi 26 novembre 2025 à 21:10, Estelle Denis présentera sur RMC Life un nouveau numéro de "Ça se discute" dont le thème sera : « Familles atypiques : le nombre fait-il le bonheur ? ».

Retrouvez "Ça se discute" pour une grande soirée autour d’un long reportage sur un thème de société, suivi d’échanges en plateau. Estelle Denis questionnera ses invités sur leurs choix de vie, accompagnée d’un spécialiste pour informer et conseiller. Une célébrité sera grand témoin et un ancien invité racontera son parcours depuis sa première venue.

Chirurgie esthétique : du premier coup de bistouri à l'addiction

Dans ce nouveau numéro de "Ça se discute", Estelle Denis s’intéresse à une pratique en plein boom qui séduit de plus en plus de Français : la chirurgie esthétique. 

Implants mammaires, rhinoplastie, liposuccion, BBL, fils tenseurs… 14% des femmes y ont déjà eu recours, mais cette tendance séduit aussi désormais les hommes et surtout les jeunes. 

Pour discuter de ce sujet, où la frontière entre bien-être et dépendance est floue, Estelle Denis ouvre le débat avec ses invités :  

Manon, 25 ans, 8 opérations à son actif, qui revendique son addiction à la chirurgie.

Manu, 31 ans, partage la même passion pour le bistouri : 38 interventions, dont 10 pour le nez.

Virginie, 57 ans, estime quant à elle entretenir son visage, sans être accro pour autant.

Laurie, 29 ans, a choisi de changer la couleur de ses yeux en hommage à son père disparu.

Enfin, Eva Ducci, candidate de télé-réalité, vient alerter sur les dérives de la chirurgie esthétique.

Tous viendront témoigner sans filtre, sous le regard bienveillant de l’actrice Natacha Amal, qui, elle, l’assume : elle est plutôt contre la chirurgie esthétique.

Extrait vidéo

Manon a eu recours à près de 8 opérations, pour un montant de 45 000 euros.

Dernière modification le lundi, 24 novembre 2025 14:56
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
