Sommaire de "Ça se discute" mercredi 26 novembre 2025 sur RMC Life avec Estelle Denis

Mercredi 26 novembre 2025 à 21:10, Estelle Denis présentera sur RMC Life un nouveau numéro de "Ça se discute"

Chirurgie esthétique : du premier coup de bistouri à l'addiction

Dans ce nouveau numéro de "Ça se discute", Estelle Denis s’intéresse à une pratique en plein boom qui séduit de plus en plus de Français : la chirurgie esthétique.

Implants mammaires, rhinoplastie, liposuccion, BBL, fils tenseurs… 14% des femmes y ont déjà eu recours, mais cette tendance séduit aussi désormais les hommes et surtout les jeunes.

Pour discuter de ce sujet, où la frontière entre bien-être et dépendance est floue, Estelle Denis ouvre le débat avec ses invités :

Manon, 25 ans, 8 opérations à son actif, qui revendique son addiction à la chirurgie.

Manu, 31 ans, partage la même passion pour le bistouri : 38 interventions, dont 10 pour le nez.

Virginie, 57 ans, estime quant à elle entretenir son visage, sans être accro pour autant.

Laurie, 29 ans, a choisi de changer la couleur de ses yeux en hommage à son père disparu.

Enfin, Eva Ducci, candidate de télé-réalité, vient alerter sur les dérives de la chirurgie esthétique.

Tous viendront témoigner sans filtre, sous le regard bienveillant de l’actrice Natacha Amal, qui, elle, l’assume : elle est plutôt contre la chirurgie esthétique.

Extrait vidéo

Manon a eu recours à près de 8 opérations, pour un montant de 45 000 euros.