recherche
Magazines

"28 minutes" mardi 25 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 25 novembre 2025 183
"28 minutes" mardi 25 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 25 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 25 novembre 2025 :

Cinquante ans de la mort de Franco : un roman entre exil familial et fantômes du franquisme

Cinquante ans après la mort du dictateur Franco, l'Espagne est toujours aussi divisée sur l'héritage laissé par le Caudillo.

Léonor de Récondo, écrivaine et violoniste réputée, est née dans une famille espagnole exilée, fuyant la guerre d'Espagne en 1936. Ses racines, ainsi que la quête de la nationalité espagnole sont au cœur de son dernier roman : "Marcher dans tes pas" (éditions de l'Iconoclaste). Dans ce roman hybride se mêlent souvenirs, imagination et poésie. Elle est l'invitée de 28 Minutes ce soir.

Féminicides en hausse : à quand un électrochoc en France ?

En 2024, en France, plus de trois femmes étaient victimes chaque jour de féminicide ou de tentative de féminicide selon les données de la Mission ministérielle pour la protection des femmes (Miprof). Dans la même année, 107 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, contre 96 en 2023. Cette hausse cache une faille collective, un manque de formation des policiers et des magistrats. Les violences faites aux femmes étaient pourtant la "grande cause nationale" d'Emmanuel Macron au début de chacun de ses deux mandats.

Ce mardi 25 novembre, en cette journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, deux magistrats ont remis un rapport à Gérald Darmanin, contenant dix propositions. Ils préconisent notamment la mise en place d’un “juge des VIF”, les violences intrafamiliales.

Xavier Mauduit revient aux origines du reggae, apparu en Jamaïque dans les années 1950, alors que son précurseur, Jimmy Cliff, est mort à l'âge de 81 ans.

Marie Bonnisseau nous emmène dans des soirées techno, traversées de flûtes et de cornemuses celtiques, qui cartonnent.

 

Dernière modification le mardi, 25 novembre 2025 15:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;On a du nouveau&quot; mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

"On a du nouveau" mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

25 novembre 2025 - 16:12

Sur le même thème...

&quot;On a du nouveau&quot; mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

"On a du nouveau" mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

25 novembre 2025 - 16:12

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...