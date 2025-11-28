recherche
"Quotidien" vendredi 28 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 28 novembre 2025 101
Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 28 novembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 28 novembre 2025 :

Aya Nakamura, pour son album « Destinée ».

Les autres invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.

Dernière modification le vendredi, 28 novembre 2025 15:40
