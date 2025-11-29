recherche
"Au bout de l'enquête" samedi 29 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 29 novembre 2025
Samedi 29 novembre 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait".

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Catherine Burgod (1/1 et 2/2)

Le 19 décembre 2008, à Montréal-la-Cluse, dans l'Ain, Catherine Burgod, une postière de 41 ans, enceinte de cinq mois, a été retrouvée poignardée dans l'arrière-salle du bureau de poste où elle travaillait. Les premiers soupçons se portent sur Gérald Thomassin, un acteur marginal qui vivait en face du bureau de poste. Après trois ans de détention provisoire, il bénéficie d'un non-lieu avant de disparaître mystérieusement. En octobre 2023, Mamadou Diallo, un ambulancier dont l'ADN a été retrouvé sur le lieu du crime, est condamné en appel à 16 ans de réclusion criminelle. 

16.00  Affaire Sid Ahmed Rezala : un train d'enfer

L'affaire Sid Ahmed Rezala a marqué la fin des années 1990 par une série de meurtres violents et sans mobile apparent, perpétrés principalement dans l'univers clos des trains de nuit. Surnommé le « Tueur des trains » par la presse, ce jeune homme franco-algérien était déjà connu de la justice pour des actes de délinquance et de violence sexuelle.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

samedi, 29 novembre 2025
Magazines
