"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 30 novembre 2025

Dimanche 30 novembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Agnès Evren, porte-parole Les Républicains, sénatrice LR de Paris.

12:00 Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, député LFI des Bouches-du-Rhône.

Au sommaire cette semaine :

La petite offensive hivernale de novembre annonce-t-elle un mois de décembre frileux? Sur le terrain politique, le signal est clair : le passage du budget de la Sécurité sociale au Sénat marque le gel des prestations sociales et confirme le maintien des 64 ans. Le retour du texte à l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, permettra-t-il de voter les budgets dans les délais impartis ?

Dans le même temps, la droite a patiemment détricoté les dispositifs obtenus par Sébastien Lecornu dans le cadre d’un compromis. En jeu : l’avenir politique du Premier ministre, mais aussi la crédibilité des engagements du président de la République pour le pays.

Cette semaine, Emmanuel Macron a par ailleurs souhaité relancer, trente ans après sa disparition, un service militaire, cette fois volontaire et non obligatoire.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.