recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 30 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 117
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 30 novembre 2025

Dimanche 30 novembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Agnès Evren, porte-parole Les Républicains, sénatrice LR de Paris.

12:00 Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, député LFI des Bouches-du-Rhône.

Au sommaire cette semaine :

La petite offensive hivernale de novembre annonce-t-elle un mois de décembre frileux? Sur le terrain politique, le signal est clair : le passage du budget de la Sécurité sociale au Sénat marque le gel des prestations sociales et confirme le maintien des 64 ans. Le retour du texte à l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, permettra-t-il de voter les budgets dans les délais impartis ?

Dans le même temps, la droite a patiemment détricoté les dispositifs obtenus par Sébastien Lecornu dans le cadre d’un compromis. En jeu : l’avenir politique du Premier ministre, mais aussi la crédibilité des engagements du président de la République pour le pays.

Cette semaine, Emmanuel Macron a par ailleurs souhaité relancer, trente ans après sa disparition, un service militaire, cette fois volontaire et non obligatoire.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.

Dernière modification le samedi, 29 novembre 2025 11:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Reportages découverte&quot; : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

"Reportages découverte" : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

29 novembre 2025 - 11:56

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

"Reportages découverte" : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

29 novembre 2025 - 11:56

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 29 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 29 novembre 2025, les invités reçus par Léa S…

28 novembre 2025 - 19:20 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...