"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Jacqueline Carrère-Ponthieux sur RMC Découverte dimanche 30 novembre 2025

Dimanche 20 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" : « Jacqueline Carrère-Ponthieux, innocentée après 13 ans ».

Le 22 septembre 1997 à 2h40, Gérard Ponthieux, le patron, d’un bar-tabac vient d’être attaqué, chez lui, dans son sommeil. Son visage a été percé treize fois, par un ciseau à bois ou un tournevis.

L’entourage de Gérard Ponthieux et les policiers s’interrogent : pourquoi cet homme, costaud et bagarreur, ne porte-t-il aucune marque de défense ? Jacqueline Ponthieux ment-elle sur l’heure de leur dernier repas ? Que s’est-t-il réellement passé dans la chambre des Ponthieux, cette nuit-là ?

L'affaire a été marquée par une très longue procédure avec quatre procès devant la cour d'assises, étalée sur près de 13 ans.