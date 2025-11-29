"C à vous" samedi 29 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 29 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 29 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Noël : avec un budget en baisse, comment se faire plaisir sans se ruiner

Emmanuel Lechypre, éditorialiste.

Thierry Marx, chef cuisinier multi-étoilé.

Nadine de Rothschild en pleine guerre d’héritage contre sa famille

François de Labarre, grand reporter à Paris Match.

20:00 C à vous, la suite

Matt Pokora pour la réédition de son album « Adrénaline ».

Stéphane Rotenberg pour la saison 21 de « Pékin Express » sur M6.

Anne Roumanoff pour son spectacle « L’expérience de la vie ».