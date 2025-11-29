recherche
Magazines

"C à vous" samedi 29 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 694
"C à vous" samedi 29 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 29 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 29 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Noël : avec un budget en baisse, comment se faire plaisir sans se ruiner

Emmanuel Lechypre, éditorialiste.

Thierry Marx, chef cuisinier multi-étoilé.

Nadine de Rothschild en pleine guerre d’héritage contre sa famille

François de Labarre, grand reporter à Paris Match.

20:00 C à vous, la suite

Matt Pokora pour la réédition de son album « Adrénaline ».

Stéphane Rotenberg pour la saison 21 de « Pékin Express » sur M6.

Anne Roumanoff pour son spectacle « L’expérience de la vie ».

Dernière modification le samedi, 29 novembre 2025 15:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

29 novembre 2025 - 21:21

Sur le même thème...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...