"20h30 le samedi" : le combat de Pamela Anderson, Alizée et Annie Girardot sur France 2 ce 29 novembre 2025

Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 29 novembre 2025 sur France 2, le destin de Pamela Anderson, Alizée et Annie Girardot qui ont dû se battre pour être elles-mêmes parce que le public et les médias les avaient enfermées dans une seule image.

Devenir soi-même, s’assumer, c’est souvent le combat d’une vie. Mais il est encore plus dur lorsque l'on a été figé dans une image devenue un carcan ou objet de fantasmes.

Pamela Anderson réduite à une plastique, la chanteuse Alizée enfermée dans un âge, celui de la Lolita, ou le sentiment d’être soudain invisible passé 50 ans pour Annie Girardot.

Trois femmes, trois destins, des hauts et des bas, mais surtout une force : celle de croire en ses rêves malgré les critiques. Prendre des risques, apparaître sans fard, remonter sur scène 25 ans après et rebondir encore plus haut...

Un récit signé Sophie Wahl, Jean-Charles Guichard et Olivier Marzin / Auxyma.