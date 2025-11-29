recherche
Magazines

"20h30 le samedi" : le combat de Pamela Anderson, Alizée et Annie Girardot sur France 2 ce 29 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 491
"20h30 le samedi" : le combat de Pamela Anderson, Alizée et Annie Girardot sur France 2 ce 29 novembre 2025

Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 29 novembre 2025 sur France 2, le destin de Pamela Anderson, Alizée et Annie Girardot qui ont dû se battre pour être elles-mêmes parce que le public et les médias les avaient enfermées dans une seule image.

Devenir soi-même, s’assumer, c’est souvent le combat d’une vie. Mais il est encore plus dur lorsque l'on a été figé dans une image devenue un carcan ou objet de fantasmes.

Pamela Anderson réduite à une plastique, la chanteuse Alizée enfermée dans un âge, celui de la Lolita, ou le sentiment d’être soudain invisible passé 50 ans pour Annie Girardot.

Trois femmes, trois destins, des hauts et des bas, mais surtout une force : celle de croire en ses rêves malgré les critiques. Prendre des risques, apparaître sans fard, remonter sur scène 25 ans après et rebondir encore plus haut...

Un récit signé Sophie Wahl, Jean-Charles Guichard et Olivier Marzin / Auxyma.

Dernière modification le samedi, 29 novembre 2025 15:58
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

29 novembre 2025 - 21:21

Sur le même thème...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...