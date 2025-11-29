recherche
"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 353
"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 30 novembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

La course aux cadeaux de Noël

Bonnes affaires du Black Friday ou déstockeurs de jouets, la course aux cadeaux de Noël avec ceux qui s'y prennent dès le mois de novembre.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages  sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le roi du cochon

Du Pays-Basque aux brasseries parisiennes, l'irrésistible ascension d'un charcutier devenu le roi du cochon. 

Sans papiers : sont-ils devenus indispensables pour certaines professions ?

Cuisiniers, nounous ou ouvriers du bâtiment, document exceptionnel sur ces salariés sans papiers. Sont-ils devenus indispensables ?

19:30 Le portrait de la semaine 

Corinne Masiero

La comédienne s'indigne dans le Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara.

Dernière modification le samedi, 29 novembre 2025 20:45
