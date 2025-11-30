"Grands Reportages" : Les rois des économies, dépenser moins pour vivre mieux dimanche 30 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 30 novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Les rois des économies : dépenser moins pour vivre mieux » une serie documentaire inédite réalisée par Nathalie Gros.

Avec la baisse du pouvoir d'achat, les Français sont devenus les as de la débrouille. Tous les moyens sont bons pour traquer les bons plans, trouver la petite astuce, faire des économies sur le quotidien. Certains sont même devenus des spécialistes.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces rois des économies dans leurs quotidiens parfois...étonnants. Une série en deux épisodes.

Dans ce premier épisode :

Marion chasse les bons plans pour ne jamais rien payer au prix fort : elle participe à des panels de consommateurs et des tests en tout genre. Elle récupère ainsi chaque mois des produits cosmétiques pour une valeur de 200€. Seule contrepartie : donner son avis. La trentenaire maîtrise aussi l'art de se faire rembourser ses courses comme personne. Grâce à ses coupons et cartes cadeaux, elle récupère plus de 150€ par mois. Résultat : un caddie sur quatre ne lui coûte rien. "Je trouve ça dommage de payer plein pot alors qu'on peut avoir des super offres et faire plus de choses parce qu'on paye moins cher." Cette année, elle a même dégoté un séjour gratuit dans un hôtel de luxe !

Mathilde et Lucas eux, rêvent d'acheter une grande maison. Seulement, ils sont incapables de mettre de l'argent de côté... et tous les mois, ils finissent dans le rouge. Pourtant, avec leurs revenus confortables, ils devraient pouvoir consacrer 1700 euros par mois au remboursement d'un prêt immobilier. La banque leur a donné son feu vert. "On ne contrôle rien, comme rien n'est budgété, on dépense au jour le jour, tout le mois on a le même train de vie et arrivé en fin de mois à la fin du mois, on est à découvert." Pour épargner et se lancer en toute confiance dans ce prêt immobilier qui les fait rêver, ils ont fait appel à une coach budgétaire... qui va leur apprendre à se serrer la ceinture.

Tiphaine rêve de transformer en gîte haut de gamme une maison de maître à l'abandon Son coup de cœur, qu'elle a payé 90.000€ est à refaire entièrement, du sous-sol au grenier ! Mais la jeune femme dispose d'un budget serré... Les devis des professionnels chiffrent à 250.000 € le coût de cette rénovation. Le défi de Tiphaine : réduire de 100.000 € ces travaux en faisant tout elle-même. À chaque pièce, ses astuces : "Ces moulures, c'est ce qui rend la pièce unique. J'en ai eu pour 300 euros. Pour le même travail, un artisan m'en demandait 7000 !" Problème... quand on n'est pas expérimenté, faire soi-même est une opération risquée.

Jennifer aussi cherche les bons plans... pour se marier avec Paulo. Ils s'étaient fixé un budget de 10 000 € pour la fête, mais ils en sont déjà à plus de 15 000 € et ils n'ont toujours pas leurs tenues de mariage ! Le couple doit impérativement trouver des astuces pour réduire la facture. Jennifer est prête à louer sa robe : "Je trouve qu'avoir une robe juste pour le jour du mariage c'est idéal. Si quelqu'un d'autre peut la porter après, je trouve ça super." Mais le système D ne suffit pas. Alors, ils ont trouvé une solution pour le moins originale : accueillir à leur mariage des inconnus prêts à payer 218€ chacun pour participer à la fête ! "La seule chose qui pourrait vraiment nous gêner c'est si quelqu'un boit trop et ne se conduit pas bien. Ça serait pour moi une raison de les virer quoi..."

Dépenser moins pour obtenir plus : un mode de vie stimulant, qui peut prendre beaucoup de temps, et parfois même tourner à l'obsession...