"Vintage Mecanic" : restauration d'une Fiat 124 Sport Spider sur RMC Découverte mardi 2 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 2 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 11ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Fiat 124 Sport Spider.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x11 • Fiat 124 Sport Spider

Pour ce nouveau chantier, Baptiste se lance dans la restauration d’un véritable bijou italien : une Fiat 124 Spider de 1967. Une ligne intemporelle, un charme vintage mais un sacré programme en perspective.

Côté mécanique, c’est une grosse révision qui l’attend, avec notamment la distribution à refaire, l’embrayage à revoir, sans oublier l’étanchéité du pont et la remise en état complète des trains roulants.

Sous le capot, on retrouve le mythique moteur double arbre conçu par Aurelio Lampredi, un 1.4 litre vif et nerveux, connu pour sa sonorité métallique typiquement italienne.

Mais la partie structurelle n’est pas en reste : le plancher conducteur est à refaire intégralement, et les soubassements nécessitent une remise à neuf complète.

Bref, entre mécanique pointue et travaux de carrosserie lourds, le défi est de taille. Mais s’il réussit, cette 124 Spider pourrait bien retrouver tout son éclat et lui permettre de glisser un petit billet sur son PEL.