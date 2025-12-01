"Ça commence aujourd'hui" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 1er décembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Semaine spéciale « Infidélité »



La chaîne n'a fait aucune présentation de cette semaine spéciale, mais a diffusé quelques extraits :

15:05 Kilos émotionnels : manger jusqu'à l'obsession

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités qui ont fait face à un trouble alimentaire les poussant à manger jusqu’à l’obsession : les kilos émotionnels.

Anna Roy s’est réfugiée dans le sucre, une manière pour elle d’encaisser les coups que la vie lui imposait. Son addiction au sucre et la prise de poids, jusqu’à 126 kilos, ont fait suite à des événements traumatiques.

Diagnostiqué en obésité à 24 ans, Sébastien a eu le déclic et peur en entendant le mot “mort” de morbide. Depuis son plus jeune âge, Sébastien mangeait ses émotions, une manière pour lui de combler ses blessures internes.

Johanne Averdy a souffert de troubles alimentaires alternant entre différentes phases. Elle avait des périodes où elle mangeait de manière obsessionnelle, lorsque l’image qu’elle se renvoyait était telle qu’elle refusait de sortir de chez elle si elle ne faisait pas une taille 36, et des périodes de contrôle extrême.