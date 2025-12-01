recherche
"Des racines et des ailes" en pays lyonnais mercredi 3 décembre 2025 sur France 3

Mercredi 3 décembre 2025 à 21:10 sur France 3 dans le magazine "Des racines & des ailes", Carole Gaessler vous emmène en pays lyonnais à la découverte d'un patrimoine unique qui ne cesse d’inspirer des hommes et des femmes.

Pour ce numéro inédit du magazine "Des racines et des ailes", à l’occasion de la Fête des Lumières, Carole Gaessler nous emmène à Lyon, point de départ d’une émission consacrée au pays lyonnais.

Cet événement, né sur la colline de Fourvière en 1852, sublime le patrimoine de la ville grâce à des installations lumineuses d’artistes venus du monde entier. Julien Pavillard, le directeur de ce grand rassemblement, nous fait découvrir les coulisses de la préparation de cette fête qui attire chaque année plus de 2 millions de spectateurs.

Florence Périer, fille et petite-fille de restaurateurs, est la digne héritière des Mères lyonnaises. Elle entretient la tradition dans son bouchon du quartier des Brotteaux. À sa carte : gratin d’andouillette, foie de veau, quenelle de brochet… Des plats qui font la renommée de Lyon.

Adeline Basty et Caroline Snyers réhabilitent de somptueuses villas construites au XIXe siècle par de riches industriels. Elles nous ouvrent les portes des plus somptueuses d’entre elles.

Saint-Étienne est la capitale historique du ruban. Julien Faure, dernier fabricant de rubans haute couture en France, doit répondre à une commande un peu spéciale. Philip Treacy, un célèbre modiste irlandais, souhaite faire réaliser un ruban de 1907 dont la trace subsiste dans les archives de la maison Faure. Julien Faure et ses équipes vont se lancer dans un véritable travail d’enquête et d’artisanat d’excellence pour fabriquer ce ruban d’exception.

Charles Desjobert est architecte du patrimoine et frère dominicain. Il vit au couvent de la Tourette, un édifice spectaculaire conçu dans les années 1950 par le célèbre architecte Le Corbusier. Il se bat pour préserver le caractère patrimonial de ce bâtiment classé monument historique.

À Odenas, au cœur du vignoble du Beaujolais, Carole Gaessler nous fera enfin découvrir un château fermé au public, celui de La Chaize, souvent surnommé le Versailles du Beaujolais. Construit en 1676 par le frère du père Lachaise, le confesseur de Louis XIV, il a pu bénéficier de grands noms de Versailles… André Le Nôtre pour les jardins et Jules-Hardouin Mansart pour la demeure…

Un film écrit et réalisé par Maha Kharrat et Léni Mérat.

Magazines
