"Enquêtes criminelles" : L'affaire Vanessa Melet à revoir sur W9 mercredi 3 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 1 décembre 2025
Mercredi 3 décembre 2025 à 21:25, Nathalie Renoux vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine “Enquêtes criminelles” : « Vanessa Melet, 37 ans : disparition inquiétante ».

Le 6 décembre 2016, Vanessa Melet, 37 ans, a disparu sans laisser de trace. Ce matin-là pourtant, en sortant du domicile de ses parents vers 7h30, elle avait lancé à sa mère « je vais faire un tour, je reviens… » Alors, qu’est-il arrivé à cette conseillère bancaire de Langrune-sur-Mer (Calvados) ?

Pour les parents de la jeune femme, impossible d’envisager une disparition volontaire ou un suicide : ils sont persuadés qu’un homme est derrière tout cela. Un homme qui aurait profité de la vulnérabilité de Vanessa pour lui faire du mal.

En effet, plusieurs semaines avant sa disparition, elle était revenue vivre chez ses parents en raison d’un sérieux problème de santé : une terrible douleur aux hanches qu’aucun médecin traditionnel ne parvient à guérir. Se déplaçant de plus en plus difficilement, la jolie célibataire se tourne vers des médecines alternatives. Et l’un des soignants qu’elle a consulté intrigue ses proches depuis le début.

Seulement, l’enquête va prendre une tournure inattendue lorsque la famille de la disparue est montrée du doigt…

Dans la seconde partie de l’émission, Enquêtes Criminelles s’intéressera à une autre disparition mystérieuse.

Betting, en Moselle, le 7 mars 2020. Il est 2h30 quand Anthony Muroni est retrouvé grièvement blessé, allongé en plein milieu des voies sur l’autoroute A 4. Il décèdera quelques heures plus tard.

Pour les parents du jeune homme, il ne s’agit pas d’un accident, encore moins d’un suicide. Et ils sont persuadés que des personnes très proches d’Anthony savent ce qu’il s’est passé.

Dernière modification le lundi, 01 décembre 2025 14:39
Suivez nous...