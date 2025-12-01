recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 décembre 2025 184
"Les maternelles XXL" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Lundi 1er décembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire lundi 1er décembre 2025 :

11 enfants et entrepreneuse… C’est possible !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Le meilleur livre pour les moins de 3 ans
  • Passion short-track : Méline à toute vitesse !
  • Attention à la dépression du post-partum
  • On a testé la danse avec un bébé
  • Les tribulations d’une maman de 4 garçons !
  • Rush du matin : comment s’en sortir ?
  • La langue des ados déteint sur les parents !
  • Agustín Galiana : un garçon à part, un comédien lumineux.
  • Comment j’essaie de faire lire mes filles…
Dernière modification le lundi, 01 décembre 2025 14:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

01 décembre 2025 - 15:48

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

01 décembre 2025 - 15:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...