"Les maternelles XXL" lundi 1er décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 1er décembre 2025 :
11 enfants et entrepreneuse… C’est possible !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Le meilleur livre pour les moins de 3 ans
- Passion short-track : Méline à toute vitesse !
- Attention à la dépression du post-partum
- On a testé la danse avec un bébé
- Les tribulations d’une maman de 4 garçons !
- Rush du matin : comment s’en sortir ?
- La langue des ados déteint sur les parents !
- Agustín Galiana : un garçon à part, un comédien lumineux.
- Comment j’essaie de faire lire mes filles…